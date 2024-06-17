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01:51, 17 июня 2024Россия

В Госдуме призвали Запад не спекулировать статусом ЗАЭС

Депутат Шеремет призвал Запад не спекулировать статусом Запорожской АЭС

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Западным странам, подписавшим совместное коммюнике на конференции в Швейцарии, не стоит спекулировать статусом Запорожской атомной энергостанции (ЗАЭС). С таким призывом обратился депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Гарантировать безопасность Запорожской АЭС может только Россия. Поэтому западным горе-политикам пора прекратить спекулировать вокруг российского статуса и принадлежности атомной станции», — сказал Шеремет.

По его словам, Украина использует ЗАЭС в качестве инструмента шантажа. Депутат подчеркнул, что Западу следует предостеречь Киев от ударов по станции.

Итоговую декларацию саммита по Украине поддержали 78 стран из 91. Конференция по урегулированию конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня.

В коммюнике есть пункты, которые подразумевают обмен пленными по формуле «всех на всех», работу атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС, под контролем Киева, а также свободную поставку сельскохозяйственной продукции с Украины.

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      Евгений Силаев
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