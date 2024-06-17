В Харьковской области раскрыли места наиболее ожесточенных боев

Ганчев: в Харьковской области идут ожесточенные бои в Волчанске и Липцах

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев раскрыл места наиболее ожесточенных боев в регионе. По его словам, активные столкновения продолжаются в Волчанске и вблизи села Липцы, передает РИА Новости.

«На харьковском направлении по-прежнему идут активные бои. Противник подтянул резервы и пытается контратаковать, но сталкивается с жестким ответом наших Вооруженных сил», — отметил чиновник.

Ранее Виталий Ганчев сообщил о том, что российские военные заняли более выгодные позиции на купянском направлении.

17 июня главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал, что российские силы активно наступают на восточном участке фронта. По его словам, особенно интенсивно военные действия идут на купянском, покровском, кураховском и времевском направлениях.

