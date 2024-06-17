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21:08, 17 июня 2024Бывший СССР

В Харьковской области заявили о занятии выгодных позиций российскими военными

Ганчев: военные РФ заняли более выгодные позиции на купянском направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о том, что российские военные заняли более выгодные позиции на купянском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

«На купянском направлении нашим бойцам удается занять более выгодные позиции», — заявил чиновник.

17 июня главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал, что российские силы активно наступают на восточном участке фронта. По его словам, особенно интенсивно военные действия идут на купянском, покровском, кураховском и времевском направлениях.

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