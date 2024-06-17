В Индии мужчина предложил помощь туристке и изнасиловал ее

В Индии местный житель предложил помощь польской туристке и изнасиловал ее. Об этом сообщает Indian Express.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Маклеод-Гандж, штат Химачал-Прадеш. 24-летний Картика Чаухана сдавал комнаты приезжим. Мужчина познакомился с 39-летней пострадавшей в магазине и пообещал ей помощь на время ее пребывания в поселке.

Он изнасиловал новую знакомую спустя две недели после знакомства. В настоящее время ведется расследование дела.

Ранее солдат изнасиловал туристку на греческом острове Крит и подал на нее в суд за клевету. 21-летний военнослужащий познакомился с 26-летней девушкой в баре и заманил ее на пляж.