Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:08, 18 июня 2024Путешествия

В Индии мужчина предложил помощь туристке и изнасиловал ее

Фото: Altaf Qadri / AP

В Индии местный житель предложил помощь польской туристке и изнасиловал ее. Об этом сообщает Indian Express.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Маклеод-Гандж, штат Химачал-Прадеш. 24-летний Картика Чаухана сдавал комнаты приезжим. Мужчина познакомился с 39-летней пострадавшей в магазине и пообещал ей помощь на время ее пребывания в поселке.

Он изнасиловал новую знакомую спустя две недели после знакомства. В настоящее время ведется расследование дела.

Ранее солдат изнасиловал туристку на греческом острове Крит и подал на нее в суд за клевету. 21-летний военнослужащий познакомился с 26-летней девушкой в баре и заманил ее на пляж.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Разгром Украины, сенсационное поражение Бельгии, травма Мбаппе и буйство англичан: как прошел четвертый день Евро-2024

      Не знавшая о беременности женщина внезапно родила в туалете ресторана

      Российские звезды стали амбассадорами раздельного сбора отходов

      Российские хакеры опубликовали данные 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины

      Бизнес в России раскритиковал закон о «связанных лицах»

      В Петербурге мигрант приревновал жену и выбросил ее из окна шестого этажа

      Россия сосредоточилась на адаптации к изменениям климата

      У берегов России нашли затонувший 83 года назад пароход

      Евросоюз рекордно увеличил поставки пива в Россию

      Раскрыто состояние Алибасова после перенесенного инсульта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше