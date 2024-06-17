В Казахстане назвали причину отказа от участия в конференции по Украине в Швейцарии

Казахстан отказался от участия в конференции по Украине из-за своих интересов

Казахстан отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии исходя из своих интересов. Причину отказа от участия в саммите по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского назвал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает ТАСС

«Мы исходили из своих интересов, из своего графика международных мероприятий», — отметил он.

В начале июня Смадияров заявлял, что Астана рассмотрит возможность участия в саммите по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского 15-16 июня. Тогда он говорил, что участие страны будет рассмотрено с учетом графика международных мероприятий и официальной позиции по данному вопросу.

Конференция по Украине прошла в Швейцарии 15 и 16 июня. Россия не была приглашена на данное мероприятие. Итоговый документ саммита в Швейцарии, посвященный украинскому вопросу, поддержали 80 из 91 страны, участвовавшей в конференции.