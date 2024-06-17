GT: конференция в Швейцарии по Украине не помогла мирным переговорам

Конференция в Швейцарии по украинскому вопросу стала для Киева «символической победой», однако не помогла содержательным мирным переговорам. Такое мнение высказал младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун, пишет Global Times.

Напомним, Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на известном курорте Бюргеншток.

«Хотя для Киева саммит является "дипломатическим достижением" или "символической победой", и в (саммите) приняли участие около 90 стран, он не помог мирным переговорам», — посетовал Чжан Хун.

Китайский эксперт охарактеризовал саммит как «конференцию по знакомству с мирными инициативами Украины, которые с меньшей вероятностью будут реализованы». Односторонняя пропаганда Украины и отсутствие РФ на конференции означают, что до настоящих мирных переговоров еще далеко, резюмировал он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал режим Владимира Зеленского недоговороспособным. По его словам, Россия неоднократно подтверждала свою готовность к диалогу с Украиной.

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам мирного саммита в Швейцарии заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра». Для этого, по его словам, РФ должна уважать территориальную целостность Украины.