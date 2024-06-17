Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:24, 17 июня 2024Интернет и СМИ

В Китае назвали саммит в Швейцарии символической победой Украины

GT: конференция в Швейцарии по Украине не помогла мирным переговорам

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Конференция в Швейцарии по украинскому вопросу стала для Киева «символической победой», однако не помогла содержательным мирным переговорам. Такое мнение высказал младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун, пишет Global Times.

Напомним, Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на известном курорте Бюргеншток.

«Хотя для Киева саммит является "дипломатическим достижением" или "символической победой", и в (саммите) приняли участие около 90 стран, он не помог мирным переговорам», — посетовал Чжан Хун.

Китайский эксперт охарактеризовал саммит как «конференцию по знакомству с мирными инициативами Украины, которые с меньшей вероятностью будут реализованы». Односторонняя пропаганда Украины и отсутствие РФ на конференции означают, что до настоящих мирных переговоров еще далеко, резюмировал он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал режим Владимира Зеленского недоговороспособным. По его словам, Россия неоднократно подтверждала свою готовность к диалогу с Украиной.

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам мирного саммита в Швейцарии заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра». Для этого, по его словам, РФ должна уважать территориальную целостность Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. Что известно об арсенале государств?

      Автомобиль протаранил газопровод в российском регионе и загорелся

      В России назвали крупнейшего рекламодателя

      В российском регионе упал гидросамолет в озеро

      Небензя заявил об ответе на конфискацию российских активов

      В Германии рассказали о провале швейцарской конференции по Украине

      Восемь аферистов попались за обман россиян в онлайн-магазинах

      Опубликованы кадры мощной вспышки в Ростове-на-Дону

      В Китае назвали саммит в Швейцарии символической победой Украины

      Россиянин описал отдых в Сочи фразой «такого обмана мы не ожидали»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше