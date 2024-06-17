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07:00, 17 июня 2024Силовые структуры

В Новой Москве обнаружили человеческий скелет

Прокуратура: в Новой Москве нашли человеческий скелет

Фото: Unsplash

В лесу в Новой Москве обнаружили человеческие кости. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Уточняется, что скелетированные останки человека найдены около одного из СНТ в селе Покровское. Сотрудники прокуратур Троицкого и Новомосковского округов начали проверку находки, подчеркнули в ведомстве.

Ранее следователи нашли в квартире жилого дома на севере Москвы скелет человека. Квартира находилась на улице Дубнинской, правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.

До этого в квартире одного из домов по улице Голубинской в Москве из-за протекшей канализации случайно обнаружили мумифицированное тело женщины. Умершей оказалась 86-летняя пенсионерка. По предварительным данным, она пролежала там полтора года.

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      Юлия Мискевич
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