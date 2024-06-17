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18:39, 17 июня 2024Экономика

В России оценили поставки яиц из Белоруссии и Турции

Россельхознадзор: к 16 июня Белоруссия поставила в Россию 332,6 млн куриных яиц

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Основным поставщиком куриных яиц в Россию к 16 июня стала Белоруссия. Объемы импорта продуктов оценили Россельхознадзоре, сообщает «Интерфакс».

К середине июня бывшая республика СССР поставила 332,6 миллиона яиц. За полгода показатели выросли почти в 2,5 раза. За тот же период из Азербайджана ввезли 47,7 миллиона яиц, а из Турции — 35,2 миллиона штук. Всего же из соседних стран поставили 415,5 миллиона яиц. Как отмечают в ведомстве, вся продукция проверена, она соответствует требованиям России, говорится в сообщении.

На фоне резкого подорожания яиц (в течение года цены выросли более чем в полтора раза), с 1 января 2024 года в России обнулили таможенные пошлины на ввоз 1,2 миллиарда единиц продукции. Таким образом, за месяц до окончания срока действия меры использована только треть предложенного лимита на импорт.

По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, продлевать эту меру не собираются из-за отсутствия необходимости.

«У нас с яйцами все прекрасно. Объемы производства растут, фабрики все, которые пострадали от гриппа птиц, восстановились, новые проекты мы профинансировали, дали льготное финансирование большому количеству проектов», — пояснила глава ведомства.

Зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов ранее заявлял, что цены на яйца на российском рынке мало зависят от импортных поставок. Импорт даст некоторое дополнительное предложение, но продовольственную безопасность не увеличит. Даже с учетом обнуления пошлины иностранные яйца вряд ли будут стоить дешевле российских, добавил эксперт.

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      Вячеслав Агапов
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