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11:30, 17 июня 2024Экономика

В России собрались возродить разведение осетров в Азовском море

KP.RU: в Азовском море планируют вылавливать 1-1,5 тысячи тонн осетровых в год

Фото: Николай Бурматов / Коммерсантъ

Через 10-15 лет планируется вылавливать в Азовском море 1-1,5 тысячи тонн осетровых в год, следует из материалов российской Стратегии развития Приазовья до 2040 года, с которой ознакомился KP.RU.

Отмечается, что речь идет о четверти объема продукции, производящейся сейчас в России. Возродить разведение осетра собираются перезапустив заводы, на которых велись соответствующие работы в советское время, говорится в материале. Журналисты указали, что в конце прошлого века в море уже вылавливали тысячу тонн осетра, а упомянутый документ предусматривает строительство в Приазовье двадцати курортов, самые крупные из которых появятся около Мариуполя, Мелитополя, Приморска, Бердянска, Ейска.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев призвал Запад не диктовать условия, заявив, что страна сама решит, кого допускать в свое внутреннее море. Так он прокомментировал итоговую декларацию саммита по Украине, прошедшего в швейцарском Бюргенштоке. В ней, в частности, говорится о том, что Киев должен получить доступ к портам на Черном и Азовском морях и иметь возможность без ограничений поставлять свою сельхозпродукцию третьим странам.

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