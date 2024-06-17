«Не им диктовать нам условия». В России ответили на требование Запада по Азовскому морю

Депутат Госдумы Ивлев призвал Запад не диктовать условия по Азовскому морю

Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал западные страны, участвовавшие в подписании коммюнике на «мирном саммите» по Украине в Швейцарии 15-16 июня, не диктовать условия насчет доступа в Азовское море.

Не им диктовать нам условия и выдвигать требования. Россия сама решит, кого допускать в свое внутреннее море Леонид Ивлев депутат Госдумы

Ивлев указал, что Запад обязан с этим смириться и считаться при составлении новых политических воззваний.

Азовское море стало внутренним морем РФ после вхождения в состав страны новых регионов. К его берегам имеют выход Ростовская область, Краснодарский край, Крым, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области.

Леонид Ивлев. Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

К свободному передвижению по Азовскому морю призвали участники «саммита мира»

Совместное коммюнике по итогам конференции, помимо призыва вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС, содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, а также обмену и освобождению военнопленных.

Как указали собравшиеся в Бюргенштоке, глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок пищевых продуктов. В этом случае решающее значение имеют безопасное коммерческое судоходство и доступ к портам в Черном и Азовском морях. В документе, поддержанном 78 из 91 страны-участника указано, что нападения на торговые суда и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы.

В России это предложение назвали ахинеей

Депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал предложение западных стран по российским морям ахинеей. «Призывать можно к чему угодно, но ходить без нашего разрешения по нашим морям никто не будет», — заявил он, указав, что поддержавшие итоговую декларацию саммита страны являются заложниками США, из-за чего согласились с подобными «бредовыми призывами».

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Требования президента Украины Владимира Зеленского депутат назвал несоизмеримыми с его политическими и другими возможностями.

Путин и Зеленский назвали свои условия для переговоров «хоть завтра»

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что Киеву было сделано «конкретное, реальное мирное предложение». По словам российского лидера, Москва будет готова к полной остановке боевых действий в случае, если Киев выведет свои войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР. Кроме того, Украина должна оставить идею вступления в НАТО.

Принципиальной позицией переговоров является нейтральный и безъядерный статус Киева, подчеркнул президент. В этом случае начать диалог с Киевом Москва сможет «хоть завтра».

Спустя два дня Владимир Зеленский назвал свое условие для начала переговоров с Россией «уже завтра». По его словам, это возможно лишь в том случае, если Москва будет уважать территориальную целостность республики. «Сама ли [Россия] этого захочет либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно», — указал он.

Кроме того, сразу же после первого «саммита мира», который прошел без участия России, Зеленский анонсировал второй саммит. Он отметил, что присутствие России на второй встрече будет означать, что страна готова закончить конфликт и стремится к миру.