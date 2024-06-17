Экс-агент ЦРУ Джонсон: при отказе от плана Путина Украина может потерять Киев

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что отказ украинского президента Владимира Зеленского от мирного плана российского лидера Владимира Путина может привести к потере контроля Украины над Киевом. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Они продолжают уходить от соглашений, они отказались от сделки, которая бы спасла их, оставив Украину в основном нетронутой. Теперь они уходят от сделки, которая включает признание пяти регионов», — заявил эксперт.

По его словам, в дальнейшем Украина может потерять контроль над Одессой, а после этого и над Киевом. Джонсон подчеркнул, что Зеленскому пытаются объяснить, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше нет войск для переброски на фронт, а также им не хватает нового оружия, в связи с чем их потери продолжают расти. Экс-агент ЦРУ добавил, что таким образом в скором времени может произойти крах украинских войск.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что главный логистический центр ВСУ в Донбассе находится под потенциальной угрозой развала.