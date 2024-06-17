В Гааге продали права на бренды водки «Московская» и «Столичная»

РИА Новости: бренды водки «Московская» и «Столичная» продали в Гааге за €1,6 млн

Права на использование брендов водки «Московская» и «Столичная» в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) продали на аукционе в Гааге компании Spirits International, входящей в концерн SPI Group Юрия Шефлера. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоимость сделки составила 1,6 миллиона евро. Организатором мероприятия выступила компания Equilibristen Baillifs. На аукцион были выставлены 18 алкогольных брендов, они продавались одним лотом. За них конкурировали три участника.

Осенью 2020 года Россия сумела через суд в Гааге снять арест на бренды «Московская» и «Столичная», который наложили в рамках разбирательства между Россией и бывшими акционерами ЮКОСа.

До этого SPI Group уже владела правами на бренды. Шефлер получил права на 43 водочные марки СССР в 1997 году, приобретя их у предприятия за 300 тысяч долларов. В 2001 году Россия признала продажу незаконной.

В 2015 году районный суд Роттердама постановил, что бренды Stolichnaya и Moskovskaya принадлежат России, а в 2018 году нидерландский суд подтвердил это решение.

Ранее сообщалось, что самым популярным видом крепкого алкоголя у россиян остается водка. Без учета пива и вина на нее приходится 63,5 процента российского алкорынка.