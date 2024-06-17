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15:24, 17 июня 2024Экономика

Володин назвал причину экономических проблем Европы

Володин связал проблемы в экономике Европы с ее встраиванием в зеленую повестку

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Зеленая повестка, в которую США пытались встроить весь мир, негативно отразилась на экономике стран Европы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, которого цитирует ТАСС.

«Посмотрите, США попытались весь мир встроить в свою зеленую повестку. Европа встроилась. Чем закончилось? Экономика практически разрушена, рост ВВП Еврозоны составляет по прошлому году 0,3 процента, а Германия стагнирует. Почему? Позакрывали атомные станции, отказались от дешевых энергоносителей», — назвал политик причину проблем.

Володин отметил, что, обсуждая вопросы развития технологий, надо опираться на собственные преимущества, в том числе в сфере добычи нефти и газа. По его словам, проекты Запада дороже, а их последствия неизвестны «потому что надо заниматься утилизацией тех же батарей, никто не знает, чем это закончится». Отказавшись от своих месторождений и атомных станций страна стала бы уступать в конкуренции, резюмировал спикер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал зеленую повестку бессмысленной в условиях конфронтации, поскольку она «требует уважения, суверенитета стран и безусловной справедливости». Выступая на климатическом саммите ООН в Дубае, глава государства констатировал, что Белоруссия развивает зеленую и атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата, но в ответ получает новые экономические санкции, барьеры в международной торговле и ограничение доступа к технологиям.

В самой еврозоне причиной слабости экономики считают то, что граждане продолжают экономить, а экспорт стран снижается. Об этом говорила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард

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      Дмитрий Воронин
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