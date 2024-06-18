Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:16, 18 июня 2024Ценности

45-летняя Николь Шерзингер вышла на сцену в прозрачном платье

45-летняя певица Николь Шерзингер вышла на сцену в блестящем прозрачном платье

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

Экс-участница группы The Pussycat Dolls американская певица Николь Шерзингер вышла на сцену в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

45-летняя знаменитость выступила на публике в прозрачном платье, декорированном массивной блестящей фурнитурой. Помимо этого, она надела туфли на высоких каблуках, а в качестве аксессуаров выбрала длинные серьги. Кроме того, звезде собрали волосы наверх и нанесли мейкап в пастельных тонах.

Ранее в июне 45-летняя Николь Шерзингер показала новые фото в бикини. Знаменитость показала стройную фигуру в купальнике белого цвета, включающем бюстгальтер с узлом посередине и плавки с низкой посадкой.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Разгром Украины, сенсационное поражение Бельгии, травма Мбаппе и буйство англичан: как прошел четвертый день Евро-2024

      Не знавшая о беременности женщина внезапно родила в туалете ресторана

      Российские звезды стали амбассадорами раздельного сбора отходов

      Российские хакеры опубликовали данные 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины

      Бизнес в России раскритиковал закон о «связанных лицах»

      В Петербурге мигрант приревновал жену и выбросил ее из окна шестого этажа

      Россия сосредоточилась на адаптации к изменениям климата

      У берегов России нашли затонувший 83 года назад пароход

      Евросоюз рекордно увеличил поставки пива в Россию

      Раскрыто состояние Алибасова после перенесенного инсульта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше