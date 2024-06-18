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17:10, 17 июня 2024Ценности

45-летняя Рейчел Макадамс пришла на премию в прозрачном платье

Актриса Рейчел Макадамс пришла на премию Tony Awards в прозрачном платье

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Канадская актриса Рейчел Макадамс пришла на премию Tony Awards в откровенном наряде. Снимки с мероприятия публикует People.

45-летнюю знаменитость запечатлели на ковровой дорожке в шелковом платье длины макси черного цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. При этом на размещенных кадрах видно, что от бюстгальтера телезвезда отказалась. Свой образ она дополнила бриллиантовыми серьгами, кольцами и браслетом из белого золота.

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Известно, что Макадамс была номинирована на лучшую женскую роль в спектакле «Мэри Джейн».

В мае жена российского миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова показала откровенное видео из душа во время поездки в Мозамбик, Южная Африка.

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      Карина Черных
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