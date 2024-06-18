51-летняя топ-модель в оголяющем грудь платье попала на обложку глянца

Топ-модель Ева Герцигова снялась для Harper's Bazaar в оголяющем грудь платье

Чешская топ-модель и актриса Ева Герцигова попала на обложку испанской версии журнала Harper's Bazaar в оголяющем грудь наряде. Соответствующая публикация появилась на странице глянцевого издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фотограф Ксави Гордо запечатлел 51-летюю манекенщицу в облегающем платье, вьетнамках и с браслетом в виде спирали. На размещенном кадре видно, что на время съемки на знаменитости отсутствует бюстгальтер.

Герцигова снялась также в обтягивающем мини-платье и черных капроновых колготках, продемонстрировав подтянутую фигуру в боди, верх которого был оформлен широкими плечами, длинным рукавами и глубоким декольте.

В сентябре прошлого года Ева Герцигова попозировала в откровенном образе для обложки журнала Vanity Fair. Тогда топ-модель снялась обнаженной, прикрыв длинным полотном интимные части тела.