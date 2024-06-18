Арестованная мать замученной до смерти трехлетней россиянки признала свою вину

СК: мать убитой 3-летней девочки из Адыгеи признала свою вину по уголовному делу

Женщина, обвиняемая в истязании своей трехлетней дочери в Адыгейске, полностью признала вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Адыгее.

Матери предъявлено обвинение по пунктам «г» и «е» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии»). Ранее в отношении нее также возбудили дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сейчас женщина находится под стражей.

По данным следствия, жители Адыгейска в своем доме применяли физическую силу по отношению к малолетнему ребенку с 2 апреля по 30 мая. В результате их действий девочка получила травмы различной степени тяжести и не выжила. Известно, что ранее она содержалась в социальном учреждении, а в марте 2024 года вернулась к родителям.

В настоящее время в отношении отца замученной до смерти девочки также расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Он находится под арестом.

