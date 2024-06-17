Мать замученной до смерти трехлетней россиянки поместили под стражу

В Адыгейске арестовали женщину, обвиняемую в истязании трехлетней дочери

Суд поместил под стражу женщину, обвиняемую в истязании трехлетней дочери в Адыгейске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Адыгее.

В отношении местной жительницы заведено уголовное дело по пунктам «г» и «е» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ. Она полностью признала свою вину.

По версии следствия, жители Адыгейска в своем доме применяли физическую силу по отношению к своему ребенку со 2 апреля по 30 мая. В результате их действий девочка получила травмы различной степени тяжести и не выжила.

Ранее следователи возбудили в отношении матери дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а в отношении работников органов опеки — о халатности, повлекшей летальный исход. Известно, что до марта малышка содержалась в социальном учреждении, а затем вернулась в семью.

В отношении отца замученной до смерти девочки расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. В настоящее время он также находится под арестом.

