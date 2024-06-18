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13:09, 18 июня 2024Россия

Автоэксперт раскрыл причину траты Тимуром Ивановым миллионов рублей на госномера

Автоэксперт Субботин: Иванов покупал красивые госномера, чтобы обозначить статус
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Московские суды общей юрисдикции / ТАСС

Экс-заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов, которого задержали по обвинению в коррупции, имел в своей коллекции несколько люксовых автомобилей и потратил более шести миллионов рублей на покупку красивых номеров для них. О причине траты миллионов на госномера рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин, передает «Ридус».

Он подчеркнул, что чаще всего люди приобретают дорогие машины с красивыми номерами, чтобы обозначить свой общественный статус.

«А как еще можно продемонстрировать окружающим, что ты не только при огромных деньгах, но и при высокой должности? Роскошный автомобиль? Этого недостаточно. Роскошные автомобили есть у многих. Поэтому приобретают уникальные госномера», — пояснил Субботин.

Автоэксперт добавил, что красивые номера призваны удовлетворить тщеславие человека, однако на практике они ничего не дают. Он напомнил, что инспекторы ГАИ не обращают особого внимания на госномера, однако меняют свой подход, если приходится остановить люксовый автомобиль.

Ранее сообщалось, что в коллекции Иванова обнаружили внедорожник Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса. Стоимость госномеров обоих автомобилей превысила шесть миллионов рублей.

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      Наталья Анисеева
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