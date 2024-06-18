Азаров заявил о заинтересованности НАТО в размещении военной базы на Украине

Азаров заявил, что НАТО заинтересовано в размещении военной базы на Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что НАТО заинтересовано в размещении военной базы на территории страны, сообщают «Известия».

«Если НАТО в своей официальной стратегии объявило Россию военным противником, конечно блок заинтересован в размещении своих военных баз как можно ближе к границам России. Это же совершенно очевидно», — заявил он.

По его словам, Финляндия и Швеция вошли в состав альянса не для того, чтобы защититься от возможного нападения со стороны России, а с целью создания плацдармов для ее окружения. Азаров добавил, что по той же причине НАТО интересует Украина.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что несколько сотен офицеров альянса будет размещены в Германии и займутся обеспечением логистики поставок оружия на Украину.