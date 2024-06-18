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13:00, 18 июня 2024Силовые структуры

Бывшего замминистра обороны Украины объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск экс-замглавы МО Украины Мехеда и Генштаба ВСУ Бокия

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

МВД России объявило в розыск бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда и бывшего замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Бокия. Это следует из базы розыска на сайте ведомства.

Им обоим заочно предъявлены обвинения в совершении военных преступлений в Донбассе.

По данным следствия, экс-замглавы Министерства обороны (МО) Украины Мехед и Генштаба ВСУ Бокий осуществляли общее руководство так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. В результате их действий 165 человек были ранены и лишены жизни, а более 87 объектов гражданской инфраструктуры — разрушены или повреждены.

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      Олеся Мицкевич
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