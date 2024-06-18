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12:35, 18 июня 2024Мир

Назван кандидат с самыми высокими шансами на пост главы ЕК

Политолог Топорнин назвал высокими шансы фон дер Ляйен на переизбрание главой ЕК

Фото: Simon Wohlfahrt / Bloomberg / Getty Images

Шансы Урсулы фон дер Ляйен вновь переизбраться главой Европейской комиссии (ЕК) самые высокие среди конкурентов, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о ее карьерных перспективах.

По словам политолога, сейчас нет единогласной поддержки фон дер Ляйен в Европарламенте, и решение во многом зависит от будущей коалиции.

«Сейчас будет идти торг. Выборы прошли в Европарламент, теперь будут подбирать руководителей отдельных институтов. Будут достигаться пакетные соглашения. (…) Сейчас парламент соберется на первую сессию и начнут кого-то конкретного предлагать», — объяснил он.

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У кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен есть как плюсы, так и минусы, но при этом нет серьезных соперников, отметил Николай Топорнин.

«Должны быть политики, которые поддерживают в разных странах. Уровень поддержки должен быть высокий, чтобы поддерживали и центристы, и левые, и правые. Это будет торг, будут предложения, будет борьба, наверняка будут другие кандидатуры. Но у Урсулы фон дер Ляйен самые высокие шансы занять пост главы Еврокомиссии», — добавил он.

Лидеры Евросоюза не достигли соглашения о переназначении Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. При этом он утверждает, что вопрос о назначении глав Еврокомиссии, Евросовета и внешнеполитической службы ЕС будет решен до конца июня.

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