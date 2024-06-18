Назван кандидат с самыми высокими шансами на пост главы ЕК

Шансы Урсулы фон дер Ляйен вновь переизбраться главой Европейской комиссии (ЕК) самые высокие среди конкурентов, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о ее карьерных перспективах.
По словам политолога, сейчас нет единогласной поддержки фон дер Ляйен в Европарламенте, и решение во многом зависит от будущей коалиции.
«Сейчас будет идти торг. Выборы прошли в Европарламент, теперь будут подбирать руководителей отдельных институтов. Будут достигаться пакетные соглашения. (…) Сейчас парламент соберется на первую сессию и начнут кого-то конкретного предлагать», — объяснил он.
У кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен есть как плюсы, так и минусы, но при этом нет серьезных соперников, отметил Николай Топорнин.
«Должны быть политики, которые поддерживают в разных странах. Уровень поддержки должен быть высокий, чтобы поддерживали и центристы, и левые, и правые. Это будет торг, будут предложения, будет борьба, наверняка будут другие кандидатуры. Но у Урсулы фон дер Ляйен самые высокие шансы занять пост главы Еврокомиссии», — добавил он.
Лидеры Евросоюза не достигли соглашения о переназначении Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. При этом он утверждает, что вопрос о назначении глав Еврокомиссии, Евросовета и внешнеполитической службы ЕС будет решен до конца июня.