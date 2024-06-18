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21:36, 18 июня 2024Спорт

Даниил Медведев заявлен на Олимпиаду-2024

Даниил Медведев и Мирра Андреева попали в заявку на Олимпиаду-2024

Фото: Antonio Borga / Global Look Press

Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева попали в заявку на Олимпиаду-2024. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации тенниса России (ФТР).

В мужском одиночном разряде, помимо Медведева, Россию представят Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. В женском одиночном разряде в Париже выступят Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова.

Медведев сыграет и в парном разряде, его партнером станет Сафиуллин, вторая мужская пара — Карацев и Котов. В женском парном разряде на соревнования заявлены Андреева и Кудерметова, Шнайдер и Александрова.

В данный момент Медведев является лучшим из российских теннисистов, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Сафиуллин располагается на 40-м месте, Котов — на 50-м, Карацев — на 97-м. Среди россиянок лучшая позиция в рейтинге Женской теннисной ассоциации у Александровой (20-я). Андреева занимает 23-е место, Кудерметова — 35-е, Шнайдер — 43-е.

13 июня президент ФТР Шамиль Тарпищев рассказал, что россияне смогут выступить на Олимпиаде в Париже как в одиночном, так и в парном разряде. «Мы сможем выступить на Олимпиаде в Париже и в парах, и в миксте. Никаких препятствий нет», — сообщил Тарпищев.

Россияне и белорусы допущены на Олимпиаду-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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      Андрей Стрельцов
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