Экономист назвал сферу на рынке труда с наибольшим дефицитом специалистов

Экономист Коган заявил об острой нехватке IT-специалистов в России

Экономист и финансовый аналитик Евгений Коган рассказал о сфере на рынке труда, которая отличается наибольшим дефицитом специалистов в России. Об этом сообщает «Ридус».

По словам эксперта, стране не хватает IT-специалистов.

«У нас вообще дикая нехватка рабочей силы по всем направлениям. Очень дикая нехватка айтишников, в первую очередь специалистов по искусственному интеллекту. Это просто катастрофа. Я сейчас на одну из своих программных разработок искал людей — это действительно проблема», — высказал свою точку зрения по данной теме Коган.

Аналитик отметил, что на российском рынке труда сложно найти сотрудника, который сумел бы легко и быстро адаптироваться в современных реалиях больших компаний. Он подчеркнул, что у такого кандидата должны быть развиты гибкость и комплекс навыков общего характера.

Прежде сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге могут отменить льготную ипотеку для IT-специалистов. О планах правительства России на этот счет проинформировал близкий к кабмину источник.