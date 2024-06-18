В нескольких городах России задумали отменить льготную ипотеку для айтишников

«Ведомости»: в Москве и Петербурге могут отменить льготную ипотеку для IT

Правительство России задумалось об отмене льготной ипотеки для сотрудников сферы IT в нескольких городах. Речь идет о Москве и Санкт-Петербурге, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

Также среди изменений условий выдачи льготных ипотечных кредитов рассматривается повышение порога по минимальному уровню зарплат и выделение дополнительных средств на программу для регионов России, говорится в материале.

Показатели программы определяются по количеству выданных кредитов. Как отметили в Минцифры, за все время реализации программы ею уже воспользовались более 70 тысяч специалистов на сумму 630 миллиардов рублей. Это превысило ожидаемые показатели поддержки по итогам 2023 года более чем на 50 процентов.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры до 20 июня проработать вопрос о продлении льготной ипотеки в IT-сфере. Государственная программа ипотеки для IT-специалистов должна завершиться в конце года.

Минфин выступил за то, чтобы свернуть все виды льготной ипотеки, кроме семейной, которую решили продлить до 2030 года, в указанные сроки. Свое мнение ведомство объясняет тем, что в данный момент более 90 процентов жилищных кредитов на новостройки выдаются по льготным условиям и эту долю следует сократить до 25 процентов, чтобы не допустить перекоса рынка.

