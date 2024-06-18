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01:58, 18 июня 2024Мир

Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине

Руанда отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине в Швейцарии

Фото: Pixabay

Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине в Швейцарии. Так, Руанда стала третьим государством, поступившим подобным образом, до этого подписи отозвали Иордания и Ирак. Об этом свидетельствует уточненный список участников встречи, поддержавших итоги конференции, он опубликован на сайте швейцарского МИД.

Руанда значилась среди подписантов 16 июня, в день завершения мероприятия, однако в обновленном документе от 17 июня она отсутствует.

После отзыва подписи число стран, не поддержавших итоговое коммюнике саммита по Украине, составило 16.

Ранее в МИД Швейцарии объяснили процедуру присоединения стран к коммюнике по итогам саммита мира по Украине после данных об отзыве подписей Ирака и Иордании. Дипломаты пояснили, что коммюнике является «живым документом», который страны могут поддержать в любой момент. Это право есть и у тех государств, которые не участвовали в мирном саммите по Украине. Кроме того, у государств есть право отказаться подписывать соглашение.

До этого официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива сообщил, что Ирак и Иордания изначально не подписывали коммюнике по итогам саммита по Украине и попали в список стран, подписавших его, по ошибке.

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      Марина Совина
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