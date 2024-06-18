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14:33, 18 июня 2024Силовые структуры

Финансировавший экстремистскую деятельность россиянин отделался штрафом

Суд в Орле оштрафовал на 400 тыс. руб. гражданина РФ и США, финансировавшего ФБК

Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Заводской районный суд Орла оштрафовал на 400 тысяч рублей гражданина США и РФ, причастного к финансированию экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

По данным ведомства, осужденный, являясь сторонником «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), осуществлял переводы денег для обеспечения деятельности организации. Указанные денежные средства переводились на регулярной основе под видом пожертвований.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 1 статьи 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.

Ранее МВД России объявило в розыск участницу «Фонда борьбы с коррупцией» Анну Бирюкову (признана в РФ иностранным агентом). Уголовная статья, по которой разыскивается женщина, не уточняется.

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