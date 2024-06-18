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15:13, 18 июня 2024Россия

Гражданский муж зараженной ботулизмом москвички рассказал о ее словах перед комой

Гражданский муж зараженной ботулизмом москвички рассказал о ее состоянии

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Гражданский муж заразившейся ботулизмом москвички Анастасии передал родственникам ее слова перед комой. Анастасия сообщила, что у нее отекает горло, после чего ее отправили в реанимацию. Об этом сообщает KP.RU.

Игорь Чичерин рассказал, что Анастасии стало плохо в субботу, 15 июня, когда на обед в офисе она заказала салат «Лобио» с консервированной фасолью. По его словам, основными симптомами недомогания стали тошнота, головокружение и слабость. Анастасию госпитализировали в воскресенье, 16 июня.

«Последнее голосовое я получил от нее в 16:53. Она записала голосовое, сказала, что у нее отекает горло и ее переводят в реанимацию», — рассказал собеседник издания. Он добавил, что в воскресенье его жену, находящуюся в коме, подключили к аппарату ИВЛ. Врачи при этом отказались давать какие-либо прогнозы, уточнив, что на две недели Анастасии установили специальную дыхательную трубку.

В Московской области за последнее время шесть человек попали в больницу с симптомами ботулизма. Случаи заражения зафиксировали в Химках, Балашихе, Одинцово, Мытищах и Реутове.

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      Наталья Анисеева
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