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09:16, 18 июня 2024Экономика

Идею ввода в России реестра розничных продавцов пива оценили

«Ведомости»: Минэк и бизнес выступили против реестра розничных продавцов пива

Фото: Josh Olalde / Unsplash

Представители Минэкономразвития (Минэка) и «Опоры России» выступили против законопроекта о введении реестра продавцов пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи в розничном секторе. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отзывы на документ.

Инициатива о создании в России вышеуказанного реестра изначально принадлежала Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП). В отраслевое объединение входят «Объединенные пивоварни-холдинг», AB InBev Efes и «Балтика». Участники отраслевой ассоциации предложили внести соответствующие изменения в федеральный закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции».

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Однако первый замглавы Минэка Илья Торосов счел подобную инициативу «нуждающейся в дополнительном обосновании и проработке». По его мнению, предлагаемые изменения поставят участников рынка в неравные условия. Это обусловлено тем, что в этот реестр будут автоматически попадать организации с лицензией на розничную продажу крепкого алкоголя. В то же время для пива подобное разрешение не требуется. На этом фоне может возникнуть «риск негативного влияния на конкуренцию на рынке пивоваренной продукции», заключается в письме Торосова в адрес Минфина.

В АПП захотели внести изменения в федеральный закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» еще в конце весны 2024 года. Инициативу о создании единого реестра розничных продавцов пива в России объясняли необходимостью борьбы с нелегальным сегментом рынка, доля которого, по оценкам экспертов, составляет 10 процентов. При этом еще 80 процентов объема составляет неучтенная продукция.

В то же время в «Опоре России» подчеркивали, что предлагаемый АПП реестр, по сути, будет дублировать действующие в стране системы ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) и «Честный знак». На этом фоне преимущества предлагаемого аналога лицензирования выглядят неочевидными, утверждали в бизнес-организации.

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      Анатолий Акулов
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