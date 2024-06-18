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16:25, 18 июня 2024Из жизни

Изгнанная с Каннского фестиваля украинская модель обратилась к российским адвокатам

Украинская модель обратилась к адвокатам из России после скандала в Каннах
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Украинская модель, которую изгнали с красной дорожки Каннского фестиваля, обратилась к российским адвокатам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сава Понтийская шла по красной дорожке перед кинотеатром в Каннах, когда на нее напала охранница фестиваля. Она обхватила модель обеими руками и потащила в сторону. Понтийская стала сопротивляться и едва не упала с лестницы. «Она пыталась затолкнуть меня внутрь, чтобы никто не увидел, что она со мной делает, — утверждает модель. — А потом выгнала меня через заднюю дверь».

После скандала изгнанная с фестиваля Понтийская пыталась связаться с организаторами и потребовать извинений, но не получила ответа. Она решила подать в суд и рассчитывает получить 100 тысяч евро в качестве компенсации за нападение, психологическую травму и ущерб репутации. Стало известно, что в качестве своих представителей в суде Понтийская выбрала российских адвокатов. Ее интересы в суде в Каннах будет отстаивать Александр Добровинский.

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19 января 2019

Сава Понтийская — победительница конкурса красоты «Мисс Европа-2023». Понтийская живет в Польше, куда уехала после начала СВО.

Охранница фестиваля, напавшая на Саву Понтийскую, стала причиной сразу нескольких скандалов. Она пыталась прогнать с красной дорожки американскую певицу Келли Роуленд, напала на доминиканскую актрису Массиэль Таверас и помешала фотографироваться корейской звезде Юне — бывшей участнице группы Girls’ Generation.

Ранее сообщалось, что дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу посетила Каннский кинофестиваль во Франции в откровенном образе без бюстгальтера.

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      Антонина Черташ
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