Кореевед оценил возможность привлечения трудовых мигрантов из КНДР

Россия нарушит санкционный режим, введенный против Северной Кореи, если начнет привлекать трудовых мигрантов оттуда. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов, передает «Царьград».
«Силы Запада, обвиняя Россию в нарушении санкционного режима, постоянно рассказывают о том, что северокорейские рабочие уже здесь и что-то делают. Но пока это плохо подтверждается доказательствами. Поскольку за северокорейских рабочих стараются выдавать студентов, которые приезжают в российские вузы», — прокомментировал данную тему специалист.
По словам Асмолова, Москву надеются уличить в нарушении обязательств, установленных Совбезом ООН. Это делается для того, чтобы понизить статус России в организации и лишить ее права вето, заметил эксперт. Он добавил, что в случае, если страна действительно начнет открыто использовать северокорейских рабочих, это будет означать нарушение международных санкций. Асмолов выразил уверенность в том, что подобное решение серьезно изменит привычный миропорядок.
Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын завершили шестичасовые переговоры на космодроме Восточный. Их встреча продлилась около шести часов.