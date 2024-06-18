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14:32, 18 июня 2024Россия

Кореевед оценил возможность привлечения трудовых мигрантов из КНДР

Кореевед Асмолов: Россия нарушит обязательства, если привлечет мигрантов из КНДР

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия нарушит санкционный режим, введенный против Северной Кореи, если начнет привлекать трудовых мигрантов оттуда. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов, передает «Царьград».

«Силы Запада, обвиняя Россию в нарушении санкционного режима, постоянно рассказывают о том, что северокорейские рабочие уже здесь и что-то делают. Но пока это плохо подтверждается доказательствами. Поскольку за северокорейских рабочих стараются выдавать студентов, которые приезжают в российские вузы», — прокомментировал данную тему специалист.

По словам Асмолова, Москву надеются уличить в нарушении обязательств, установленных Совбезом ООН. Это делается для того, чтобы понизить статус России в организации и лишить ее права вето, заметил эксперт. Он добавил, что в случае, если страна действительно начнет открыто использовать северокорейских рабочих, это будет означать нарушение международных санкций. Асмолов выразил уверенность в том, что подобное решение серьезно изменит привычный миропорядок.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын завершили шестичасовые переговоры на космодроме Восточный. Их встреча продлилась около шести часов.

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      Наталья Анисеева
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