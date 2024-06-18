Китай станет лидером по оттоку миллионеров из страны

Bloomberg: лидерами по оттоку миллионеров в 2024-м станут Китай и Великобритания

До конца года Китай могут покинуть 15,2 тысячи долларовых миллионеров, по данному показателю страна лидирует в мире с большим отрывом. Об этом со ссылкой на отчет Henley Private Wealth Migration Report пишет Bloomberg.

На втором месте по оттоку Великобритания, уехать из которой собираются 9,5 тысячи миллионеров, что в два раза больше, чем в 2023 году. Цифры в отчете являются разницей между числом уехавших и приехавших, то есть обе страны покинет больше богатых людей, но часть из них компенсируют приехавшие миллионеры.

Главным направлением для миграции состоятельных людей названы ОАЭ, в этом году они привлекут 6,7 тысячи миллионеров. США с результатом 3,8 тысячи идут на втором месте, а третьим стал Сингапур — 3,5 тысячи.

Как отмечается в материале, в Великобритании тенденция сформировалась после Brexit. Всего с 2017 года число миллионеров в стране сократилось на 16,5 тысячи. До этого десятилетиями королевство, напротив, привлекало состоятельных людей со всего мира, однако экономический и политический контекст послужили развороту тренда.

Для Китая отъезд миллионеров также связан с изменением политики властей, которые на фоне замедления роста и вывода капитала из страны стали активнее вмешиваться в экономику.

Выбор ОАЭ обусловлен лояльным налоговым режимом, ближневосточная страна сознательно проводит политику по привлечению миллионеров. В Великобритании, напротив, налоговая политика ужесточается, а противоречия среди крупнейших партий королевства по этому вопросу перед выборами усиливают неопределенность.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние россиян, входящих в список 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg, с начала года выросло на 17,76 миллиарда долларов.