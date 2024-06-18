Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:57, 18 июня 2024Культура

Лоза высказался о сотрудничестве покинувших Россию музыкантов «Би-2» с Вайкуле

Лоза призвал забыть покинувших Россию музыкантов «Би-2» и Вайкуле
Юрий Лоза

Юрий Лоза. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза высказался о сотрудничестве покинувших Россию музыкантов из группы «Би-2» с советской и латвийской артисткой Лаймой Вайкуле. Его слова приводит aif.ru.

На организованном Вайкуле фестивале «Рандеву» в Юрмале выступит группа «Би-2», а также украинские исполнители Верка Сердючка, Настя Каменских и Макс Барских. Лоза заявил, что Вайкуле «не написала ни строчки» и не создала ничего уникального. «Ну проводит она в Латвии свой фестиваль, ну приглашает "Би-2" и Макаревича. И что нам до этого дела?! Скажите мне, пожалуйста!» — подчеркнул он.

Исполнитель хита «Плот» призвал забыть покинувших Россию артистов, так как теперь они являются гражданами других стран. По его словам, упоминания «Би-2» и Вайкуле способствуют их пиару. «Они сейчас, в данный момент, жители других стран. Зачем мы к ним пристаем с вопросами, почему, мол, они проводят фестивали без нас?» — заключил Лоза.

Ранее Вайкуле отказалась исполнять песню «Мой рок-н-ролл» вместе с «Би-2» и объяснила свое решение.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Более 150 россиян отравились салатами в четырех регионах. Число случаев ботулизма продолжает расти. Чем он опасен?

      Раскрыты сроки выхода новой версии Windows 11

      МОК установил дедлайн подачи заявок на Олимпиаду для россиян в нейтральном статусе

      Италия опровергла обсуждение ядерного оружия в НАТО

      Экс-главу миграционной службы Украины заподозрили в хищении 88 миллионов гривен

      Раскрыты сроки открытия дилерского центра Lada в ОАЭ

      Россиянин обманом продал 48 чужих машин и получил более 37 миллионов рублей

      Трое россиян зашли в приграничную зону и подорвались на мине

      В Киеве похоронили сбитого «Призрака Киева»

      Повара и астролога решили судить за подготовку госпереворота в Германии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше