Лоза высказался о сотрудничестве покинувших Россию музыкантов «Би-2» с Вайкуле

Лоза призвал забыть покинувших Россию музыкантов «Би-2» и Вайкуле

Певец и композитор Юрий Лоза высказался о сотрудничестве покинувших Россию музыкантов из группы «Би-2» с советской и латвийской артисткой Лаймой Вайкуле. Его слова приводит aif.ru.

На организованном Вайкуле фестивале «Рандеву» в Юрмале выступит группа «Би-2», а также украинские исполнители Верка Сердючка, Настя Каменских и Макс Барских. Лоза заявил, что Вайкуле «не написала ни строчки» и не создала ничего уникального. «Ну проводит она в Латвии свой фестиваль, ну приглашает "Би-2" и Макаревича. И что нам до этого дела?! Скажите мне, пожалуйста!» — подчеркнул он.

Исполнитель хита «Плот» призвал забыть покинувших Россию артистов, так как теперь они являются гражданами других стран. По его словам, упоминания «Би-2» и Вайкуле способствуют их пиару. «Они сейчас, в данный момент, жители других стран. Зачем мы к ним пристаем с вопросами, почему, мол, они проводят фестивали без нас?» — заключил Лоза.

Ранее Вайкуле отказалась исполнять песню «Мой рок-н-ролл» вместе с «Би-2» и объяснила свое решение.