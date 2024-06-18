Лучших свиноловов США арестовали за мошенничество

Шестерых охотников из США арестовали за мошенничество на конкурсах свиноловов

В США шестерых победителей двух конкурсов свиноловов в штате Луизиана арестовали за мошенничество и преступный сговор. Об этом сообщает Fox News.

Под суд попали Трейс Дэвис, Хантер Уэб, Дэви Хеймон, Дон Поллард-младший, Коби Бушнел и Натан Грейнджер. Лучших свиноловов страны обвинили в том, что кабаны, которых они сдали комиссии на конкурсах Dingler Wild Hog Roundup в феврале и Swamp Time Hog Hunt в марте, были пойманы не в Луизиане, а в соседнем Техасе.

Более того, первых четверых охотников также обвинили в нарушении закона о торговле между штатами. При этом Дэвиса дополнительно заподозрили в препятствовании осуществлению правосудия, а у Уэба, как выяснилось, не было охотничьей лицензии.

Все шестеро заключены в тюрьмы Луизианы. Максимальное наказание за вменяемые им преступления может составить до года тюрьмы и штрафа в размере трех тысяч долларов с каждого (260 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину и женщину из штата Флорида, которые попытались получить один миллион долларов выигрыша в лотерею. Устроители розыгрыша сразу же заметили, что их якобы выигрышный билет склеен из двух частей.

