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13:21, 18 июня 2024Россия

Минобороны сообщило об уничтожении американского БТР Stryker

Минобороны РФ: в Харьковской области уничтожен американский БТР Stryker

Фото: U.S. Department of Defense / Wikimedia

В Харьковской области удалось уничтожить американский бронетранспортер (БТР) Stryker. Эти и другие подробности ведения боев на данном направлении журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, за сутки в зоне ответственности российских подразделений группировки войск «Север» были отражены две контратаки штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«Потери противника составили до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе БТР "Stryker" производства США», — говорится в сообщении. Помимо того, удалось поразить американскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin, гаубицы Д-20 и Д-30, а также САУ «Гвоздика».

Ранее стало известно, что бойцы чеченского спецназа «Ахмат» были переброшены в Белгородскую область, откуда рассредоточились по приграничным зонам Харьковской области. «Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который сегодня является наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению СВО», — сказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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      Никита Абрамов
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