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19:08, 18 июня 2024Силовые структуры

Мобилизованного россиянина приговорили к пяти годам колонии за самоволку

Суд дал 5 лет колонии мобилизованному из Уфы за самовольное оставление части

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд оставил в силе приговор мобилизованному из Уфы Руслану Маннанову, который самовольно оставил место службы в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает «Коммерсант».

Судом установлено, что осужденный проходил военную службу по мобилизации с сентября 2022 года, а затем, желая уклониться от исполнения своих обязанностей и отдохнуть, самовольно покинул расположение войсковой части в ДНР и уехал домой. После этого он проводил время по своему усмотрению, пока не прибыл в военкомат.

В августе 2023 года Уфимский гарнизонный военный суд признал Маннанова виновным по части 5 статьи 337 («Самовольное оставление места службы в период мобилизации» УК РФ и приговорил к пяти годам колонии общего режима. Тогда его адвокат решил, что судья не учел все смягчающие обстоятельства по делу, и обжаловал приговор.

Ранее Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы военнослужащего по фамилии Аксенов за неявку на службу без уважительных причин. Военный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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      Олеся Мицкевич
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