Российский военный получил три года колонии за самоволку

В Красноярске осудили на 3 года военного, не вернувшегося на службу из госпиталя

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы военнослужащего по фамилии Аксенов за неявку на службу без уважительных причин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Военный признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, Аксенов лечился в военном госпитале. Он захотел самостоятельно восстановить здоровье и в августе 2023 года не вернулся в воинскую часть. Мужчина жил в селе Сухобузимское Красноярского края. В декабре 2023 года Аксенов все-таки пришел в военную комендатуру.

Ранее стало известно, что Томский гарнизонный военный суд приговорил военного Артема Буравцева к семи с половиной годам колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков через закладки.