Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:52, 17 июня 2024Силовые структуры

Российский военный получил три года колонии за самоволку

В Красноярске осудили на 3 года военного, не вернувшегося на службу из госпиталя

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы военнослужащего по фамилии Аксенов за неявку на службу без уважительных причин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Военный признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, Аксенов лечился в военном госпитале. Он захотел самостоятельно восстановить здоровье и в августе 2023 года не вернулся в воинскую часть. Мужчина жил в селе Сухобузимское Красноярского края. В декабре 2023 года Аксенов все-таки пришел в военную комендатуру.

Ранее стало известно, что Томский гарнизонный военный суд приговорил военного Артема Буравцева к семи с половиной годам колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков через закладки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил из Минобороны еще одного многолетнего заместителя Шойгу

      Внебрачный сын Жириновского раскрыл детали личной жизни отца

      Россиянин открыл огонь по знакомому из-за личной неприязни

      Раскрыты подробности покушения на директора российского рынка

      Пьяный россиянин избил бортпроводника на рейсе в Магадан и избежал тюрьмы

      Жители российского города пожаловались на свалку жертвенных животных после Курбан-Байрама

      На Тайване заявили о нежелании воевать с Китаем

      Арми Хаммер ответил на обвинения в каннибализме

      Редчайшего морского черта нашли на пляже

      На месте падения метеорита обнаружили редкие минералы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше