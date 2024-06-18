Мужчина надругался над человеческими останками и записал это на видео

В Ирландии мужчина надругался над скелетом на видео и завирусился в сети

В Ирландии мужчину обвинили в том, что он надругался над человеческими останками. Об этом пишет Daily Star.

Строитель, работающий на месте раскопок в пригороде Дублина, Баллифермоте, записал видео, в котором он расшатывает зуб найденного скелета. Сначала эти кадры появились в мессенджере Snapchat, а потом попали в X (бывший Twitter): так ролик завирусился в сети и попал в СМИ. Комментаторы обвинили его в неподобающем отношении к человеческим останкам.

На видео строителя в социальных сетях отреагировал Национальный музей Ирландии. Его представители сообщили, что знают о поступке мужчины и поддерживают связь по этому вопросу с археологами, находящимися на месте раскопок. Они также попросили людей воздержаться от пересылки этого видео, поскольку на нем запечатлен человеческий скелет.

Сообщается, что останки в Баллифермоте были найдены в прошлом году во время строительства нового отеля. Их возраст составляет более 1000 лет. Археологические находки в этом районе относят к языческому прошлому Ирландии.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили гробницу сына первого императора Китая. В саркофаге было найдено оружие, броня, нефрит, 6000 бронзовых монет и другие сокровища.

