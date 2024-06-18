Мужчина получил огнестрельное ранение в голову и выжил

Мужчина выжил после ранения в голову на острове Крит

На острове Крит, Греция, мужчина выжил после того, как его голову пробило пулей с расстояния десяти метров. Об этом пишет Daily Mail.

Как именно 29-летний фермер получил ранение — неизвестно. Через час после инцидента мужчина в коматозном состоянии был доставлен в больницу. Пуля прошла через левое полушарие мозга пострадавшего и раздробилась. Врачи экстренно провели операцию, однако им не удалось извлечь все фрагменты пули из головы мужчины.

Daily Mail приводит статистику, согласно которой только три процента людей выживают после огнестрельных ранений в голову. Критский фермер вошел в это маленькое число. Его клинический случай был описан в научном журнале American Journal of Case Reports.

Пуля повредила левое полушарие мозга мужчины, а также левое полушарие мозжечка. Спустя два с половиной года пострадавший может говорить только односложными предложениями, страдает от спазмов на правой стороне тела и с трудом управляет мышцами на левой. Тем не менее он испытывает эмоции, может выражать свои желания звуками и мимикой и понимает простейшие команды.

Ранее сообщалось, что в США молодой человек упал с высоты 122 метра и остался жив. Он свалился с опасной тропы и был вытащен помощниками шерифа и пожарными с помощью ремней и веревок.

