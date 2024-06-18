Мужчина принял за изжогу смертельно опасную патологию сердца

Терапевт Каневский рассказал о мужчине, принявшем за изжогу патологию сердца

У мужчины, который сопровождал на обследовании жену, выявили опасную патологию сердца, рассказал терапевт, диагност, медицинский директор «Манор Медикал Центр» Александр Каневский. В беседе с «Лентой.ру» доктор отметил, что у пациента не было очевидных проблем со здоровьем, кроме жалоб на изжогу, за которую, как оказалось позже, он принял смертельно опасное заболевание.

По словам терапевта, в клинику обратилась женщина, у которой было подозрение на рак, вместе с ней приехал муж. Во время предварительной беседы доктор поинтересовался и самочувствием мужчины. Тот ответил, что для своих 50 лет чувствует себя отлично, однако в последнее время у него периодически возникает изжога. Ее появление мужчина каждый раз связывал с нерегулярным питанием или приемом алкоголя.

Супруга посоветовала ему тоже пройти обследование, которое показало наличие диафрагмальной грыжи и положительного теста на хеликобактер — бактерии, инфицирующей желудок и двенадцатиперстную кишку. «Казалось бы, проблема найдена, тактика лечения определена. Но что-то в анамнезе пациента мешало мне успокоиться. И я пригласил Виталия на повторную беседу», — рассказал доктор. Во время этого разговора специалист понял, что изжога возникает не из-за рефлюкса.

Изжога появлялась без связи с приемом пищи, на фоне физической нагрузки. Поднялся по лестнице на четвертый этаж — печет. Отдохнул — проходит. Я заподозрил, что причиной изжоги может быть патология сердца. Своеобразная маска загрудинной боли Александр Каневский терапевт, диагност

Затем мужчина попал к кардиологу. У него обнаружили серьезный стеноз магистрального коронарного сосуда, который с большой вероятностью стал бы причиной инфаркта миокарда. Однако благодаря своевременному выявлению проблемы мужчине удалось помочь и предотвратить инфаркт.

Ранее Каневский назвал первые признаки смертельно опасного заболевания кожи. Врач объяснил, что при меланоме родинки начинают стремительно расти и менять цвет.