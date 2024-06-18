Мужчина с ржавым мачете изнасиловал туристку и избежал тюрьмы

Обвиненный в изнасиловании туристки житель Белиза избежал тюрьмы по решению суда. Об этом сообщает Love FM Belize News.

Уточняется, что Адам Мейган был освобожден из-за недостатка доказательств. По данным следствия, у предполагаемой пострадавшей не было найдено следов ДНК обвиняемого. Это уже второе дело об изнасиловании, после которого Мейгана освободили.

Инцидент произошел в 2018 году в районе Виста-дель-Мар в Ледивилле. По словам пострадавшей, она вышла из дома и осматривала дорогу, чтобы понять, проедет ли ее машина по грязи. Женщина заметила идущего сзади мужчину с ржавым мачете в руках. Он напал на нее и якобы изнасиловал.

Ранее солдат изнасиловал туристку на греческом острове Крит и подал на нее в суд за клевету. 21-летний военнослужащий познакомился с 26-летней девушкой в баре и заманил ее на пляж.