На Украине утвердили отставку главы агентства по восстановлению инфраструктуры

Кабмин Украины утвердил отставку главы агентства по восстановлению Найема

Правительство Украины утвердило отставку главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры страны Мустафы Найема. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Кроме того, были уволены его заместители Андрей Ивко и Валерия Иванова. Временным главой агентства Кабмин назначил Романа Коменданта.

Мустафа Найем подал в отставку с поста главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. Причиной увольнения, по словам политика, стали «системные препятствия», мешающие эффективно выполнять свои обязанности.

Незадолго до этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил Найему посетить конференцию по восстановлению страны в Германии. По словам политика, глава кабмина лично отклонил его просьбу, не объяснив причин такого решения.