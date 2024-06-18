Напавших на мужчину с ножом в Подмосковье задержали в Минске

Милиция задержала в Минске мужчин, напавших с ножом на знакомого в Одинцово

Сотрудники правоохранительных органов установили личности и местонахождение двух мужчин, напавших с ножом на своего оппонента на проезжей части в подмосковном Одинцово. По данным пресс-службы подмосковной полиции, задержать преступников 1998 и 1995 годов рождения удалось сотрудникам белорусской милиции в Минске.

Они оба оказались уроженцами одной из республик Средней Азии. Им грозит до семи лет колонии по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия, совершенное организованной группой»).

Как уточняет РЕН ТВ, нападавшие и их жертва ранее были знакомы.

16 июня сообщалось, что в Подмосковье неизвестный нанес удары ножом мужчине в район бедра на дороге. Вместе с ним был еще один мужчина — он наносил пострадавшему удары руками. После этого преступники скрылись на автомобиле ВАЗ-2115.

Раненый потерял много крови.