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10:21, 18 июня 2024Россия

Названо число атаковавших нефтебазу в Ростовской области беспилотников

В МЧС заявили, что четыре беспилотника атаковали нефтебазу в Ростовской области

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали нефтебазу в Ростовской области. Такое число назвал источник РИА Новости в региональном управлении МЧС России.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в Азове в результате атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.

В МЧС разъяснили, что к ликвидации возгорания в резервуаре общим объемом четыре тысячи кубометров на площади 3,2 тысячи квадратных метров привлекли около 200 человек и 49 единиц спецтехники.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный заявил о падении беспилотника на крышу колледжа. Впоследствии выяснилось, что информация о падении устройства оказалась ложной. Учебное заведение продолжило работу в штатном режиме.

До этого стало известно, что беспилотник упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала в Белгороде.

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      Анна Щербакова
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