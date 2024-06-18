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19:45, 18 июня 2024Ценности

Невесте посоветовали расстаться с женихом из-за его наряда на свадьбу

Фото: @r/weddingshaming / Reddit

Пользователи сети посоветовали невесте расстаться с женихом из-за его наряда на свадьбу. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

Юзер с никнеймом @stem_ho опубликовал снимки с церемонии. На размещенных кадрах невеста запечатлена в кружевном платье белого цвета, оформленном прозрачными рукавами и юбкой. Ее возлюбленный, в свою очередь, предстал в синих шортах, красной футболке спортивного бренда Nike, серых кроссовках и черной бейсболке. «Стараюсь не судить, но после 13 лет совместной жизни можно подумать, что жених мог бы приложить больше усилий, а не одеться как какой-нибудь школьник», — гласит подпись.

Пользователи платформы согласились с автором поста и раскритиковали внешний вид мужчины в комментариях. «Черт возьми, в чем он женился?», «Представьте себе, что вы выходите замуж за ребенка. Я желаю ей удачи», «Я даю им полгода брака. Это ужасно», «Если бы мой муж надел это на свадьбу, мы бы точно не поженились», «Взрослая женщина не вышла бы замуж за этого парня», — писали они.

Ранее сообщалось, что модная блогерша Пэрис Калбертсон пришла на свадьбу брата в непристойном наряде и была обругана в сети. Инфлюэнсерша с никнеймом @pazadz поделилась снимком, на котором показала свой образ на церемонию. Так, девушка выбрала платье длины мини голубого цвета, состоящее из пышной пачки и корсетного верха.

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      Мария Винар
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