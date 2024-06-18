Определился новый чемпион НБА

«Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» и стал чемпионом НБА

«Бостон Селтикс» со счетом 4:1 в серии (106:88 в финальном матче) обыграл «Даллас Маверикс» и стал чемпионом НБА. Об этом сообщает ESPN.

MVP финала стал Джейлен Браун. «Селтикс» выиграл 18-й титул в своей истории. В последний раз они побеждали в 2008 году. По количество титулов «Бостон» обошел « Лос-Анджелес Лейкерс», которые побеждали 17 раз.

Самым результативным игроком финального матча стал игрок «Бостона» Джейсон Тейтум, он набрал 31 очко. У «Далласа» больше всех набрал Лука Дончич — 28 очков.

В прошлом году чемпионом стала команда «Денвер Наггетс», которая впервые в истории завоевала чемпионский титул, обыграв «Майами Хит».