Опытный пилот рассказал о занимающихся сексом «во всех возможных позах» в самолете

Опытный пилот самолета рассказал о пассажирах, которые любят заниматься сексом во время полета. Своими наблюдениями он поделился с журналом Mallorca Magazine.

«Иногда пары исчезают в бортовом туалете. Другие занимаются сексом во всех возможных позах на сиденьях», — рассказал 48-летний Рейк Зеефельд, работающий пилотом с 2002 года.

По его словам, члены экипажа всегда замечают таких пассажиров, но редко обращают внимание. «Вмешиваемся только в том случае, если другие жалуются. Ведь мы все взрослые люди», — заключил Зеефельд.

Ранее пассажир американского лоукостера Spirit Airlines попытался совратить двух стюардесс во время полета и был арестован в США. Джеймс Финнистер спросил одну из бортпроводниц, не хочет ли она вступить в Mile High Club — так на сленге называют неофициальное сообщество людей, которые занимаются сексом на борту самолетов.