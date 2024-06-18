Подорожание пива в России оценили

Президент ОПХ Дурдыев: рост цен на пиво в РФ сегодня ниже показателя инфляции

Пиво в России дорожает медленнее прочих продуктов в стране. Так рост цен оценил президент компании «Объединенные пивоварни» (ОПХ) Ораз Дурдыев, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, производство в российской пивоваренной отрасли за 2023 год выросло на три процента, а за первый квартал 2024-го — на десять, и если не произойдет «чего-то сверхъестественного» — например, повышения акцизов, — то промышленники покажут хорошие результаты в течение года.

«На сегодняшний день рост цен на пивоваренную продукцию ниже показателя инфляции: 5 против 7-8 процентов. Эластичность спроса такова, что резкое повышение цены может привести к снижению объема. В связи с этим производители аккуратно подходят к данному вопросу и стараются управлять затратами так, чтобы потребитель этого практически не заметил», — отметил Дурдыев.

С начала 2024 года европейские страны нарастили поставки пива в Россию. Импорт увеличился до рекордных с августа 2023-го 27,5 тысячи тонн. За месяц объемы ввезенного из Евросоюза пива выросли на 17 процентов в физическом и 13процентов в денежном выражении. Главным поставщиком пива стала Германия с показателем в 8,5 миллиона евро. В пятерку крупнейших партнеров также вошли Литва (4 миллиона), Бельгия (3,2 миллиона), Чехия (3 миллиона) и Польша (2,1 миллиона евро).

В Ассоциации производителей пива ранее предложили изменить ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» и создать единый реестр розничных продавцов пива в России. Его необходимость объяснили борьбой с нелегальным сегментом рынка, доля которого, по оценкам экспертов, составляет 10 процентов. При этом еще 80 процентов объема составляет неучтенная продукция.