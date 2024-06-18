Россиян предупредили о подвохах системы «все включено»

Турагент Сапронова предупредила туристов о подвохах системы «все включено»

«Все включено» — манящее любого туриста словосочетание, но, как и у любой медали, у этой системы есть обратная сторона, сообщила эксперт по туризму, основатель турагентства «99 евро» Татьяна Сапронова. Подвохи all inclusive она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, отели могут не упомянуть о том, что далеко не все напитки и продукты входят в пакет. В частности, дополнительных финансовых затрат могут потребовать алкоголь премиум-класса, элитные коктейли, деликатесы, предупредила турагент.

Если вы рассчитываете исключительно на качественный алкоголь в отпуске, то переплачивать за "все включено" просто не имеет смысла Татьяна Сапронова турагент

Во-вторых, меню при отелях часто бывает однообразным и невкусным, так как гостиницы, стремясь сэкономить, могут использовать недорогие ингредиенты и готовить без должной тщательности, сказала собеседница «Ленты.ру».

В-третьих, постоянный доступ к еде и алкоголю способен привести к перееданию и злоупотреблению спиртным, что может навредить здоровью и испортить отдых, предостерегла эксперт.

Кроме того, «все включено» — повод ограничиться территорией отеля и никуда не выходить, отметила она. «Если вы ищете истинного опыта путешествия и хотите почувствовать душу страны, в которую приехали, то "все включено" не для вас. Выбирайте независимый отдых, прогуляйтесь по местным улочкам, загляните в небольшие кафе, пообщайтесь с местными жителями, и вы откроете для себя истинную красоту страны. Помните, что путешествие — это не только отдых, но и возможность познакомиться с чем-то новым и уникальным. И именно это делает его по-настоящему ценным», — заключила Сапронова.

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