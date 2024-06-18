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17:30, 18 июня 2024Экономика

Покупателям вызвавшего симптомы ботулизма салата вернут деньги

«Самокат» вернет деньги москвичам, купившим салат с фасолью

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Сервис доставки «Самокат» возвращает деньги жителям Москвы, которые приобрели салат «Лобио с фасолью», вызвавший симптомы ботулизма. Как сообщает ТАСС, покупателей такой продукции обзванивают не только представители организации, но и сотрудники столичного Роспотребнадзора, которые интересуются состоянием их здоровья и самочувствием.

По данным агентства, клиентам, купившим салат после 10 июня, обещают возврат средств на карту в течение десяти дней.

Также в пресс-службе онлайн-ретейлера указали, что на фоне ситуации с отравлением граждан были остановлены продажи продукции компании «Гастропорт» и начата внутренняя проверка. С клиентами, оказавшимися в зоне риска, связались, чтобы рекомендовать обратиться к врачу.

Как стало известно ранее, причиной отравления сотен россиян мог стать ботулотоксин — токсин, способный парализовать мышцы, образовавшийся в консервированной фасоли.

В СК заявили, что все госпитализированные с симптомами ботулизма употребляли салат с фасолью. Там также отметили, что в рамках расследования во вторник были задержаны гендиректор компании Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и фактический руководителем организации-производителя фасоли Владимир Шин, с которыми сейчас проводятся следственные действия.

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      Дмитрий Воронин
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